Nuove Husqvarna 701 Enduro e 701 Supermoto

Sotto gli occhi del motociclista c'è un display TFT da 4,2”, con connettività avanzata e un’interfaccia moderna. Da qui si possono controllare i giri motore e l'indicatore marcia inserita, mentre il resto delle informazioni è incorniciato in un design minimal e snello. Dal blocchetto a manubrio di sinistra è possibile personalizzare rapidamente le impostazioni, scegliere tra diverse modalità di guida e variare l’intervento del Traction Control e dell’ABS, per un set-up su misura per ogni pilota.