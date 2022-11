Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la serie speciale Competizione

Allʼinterno tecnologia e connettività raggiungono il livello più alto, con un nuovo quadro strumenti totalmente digitale da 12,3 pollici personalizzabile secondo tre tipi di layout: Evolved, Relax, Heritage. Aggiornamenti “Over The Air” e funzioni da remoto qualificano il pacchetto digitale delle due ammiraglie, che tramite smartphone permettono di lʼapertura/chiusura delle porte, il lampeggio luci e altre funzioni. Anche sulle nuove Giulia e Stelvio esordisce poi la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di “blockchain card”, il registro digitale secretato e non modificabile che riporta tutte le informazioni della vettura.

Le nuove Giulia e Stelvio arriveranno nelle concessionarie a febbraio 2023, inizialmente con motori diesel da 160 CV a trazione posteriore, diesel da 210 CV e trazione integrale e benzina 280 CV a trazione integrale. Tutte con cambio automatico ZF a 8 rapporti. Sull’allestimento Veloce è possibile integrare alla trazione integrale Q4 il differenziale posteriore autobloccante Q2, mentre in esclusiva per la serie speciale Competizione sono disponibili le sospensioni attive con smorzamento a controllo elettronico. La trazione integrale ripartisce la motricità fra il 100% sullʼasse posteriore e il 50/50 fra i due assali, con una ripartizione rapida che avviene in meno di 150 millisecondi.

Quattro gli allestimenti: Super, Sprint, Ti e Veloce (come per Tonale), più la serie speciale “Competizione”. Questʼultima si vanta di cerchi in lega da 21 pollici, sedili in pelle nera con cuciture rosse e il raffinato impianto audio Harman /Kardon, oltre a disporre del nuovo ed esclusivo colore di carrozzeria grigio opaco Moon Light. Quanto a sicurezza attiva, le nuove Giulia e Stelvio offrono un set completo di funzionalità ADAS di Livello 2.