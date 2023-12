Nuova Citroën My Ami Pop

Come è vista da fuori La nuova livrea di My Ami Pop introduce l'infrarosso come tonalità dominante, e anche gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali passano dall'arancione al rosso Infrarosso, il colore caratteristico della gamma Citroën. Esternamente diventa più riconoscibile: le nuove cornici dei proiettori completano la fascia nera con gli chevron sotto il parabrezza e il rinforzo nero del paraurti, entrambi caratteristici della versione Pop. Il rivestimento della capsula mantiene il numero 2 già presente su My Ami Pop, un rimando all'approccio unico di Ami alla mobilità. Il brand francese precisa che "il 2 è il numero fortunato di Citroën Ami: 2 passeggeri, 2 porte identiche, 2 fascioni anteriori e posteriori identici, 2 parafanghi identici...". Il numero 2, di dimensioni ridotte, lascia spazio a un cerchio e a un triangolo stilizzati, due forme molto semplici e grafiche ispirate al mondo digitale dei gamers. Inoltre il numero è ora di colore giallo vivace, che suscita curiosità a prima vista Infine, un tocco di contrasto è dato dal bianco su parte del numero 2 e sui copriruota, scelta che aggiunge leggerezza e freschezza a nuovo My Ami Pop. Per chi è attento ai dettagli, le striature sulla parte inferiore della capsula ricordano gli chevron di Citroën, riprendendo i sottili motivi della fascia nera sul frontale. Sui pannelli laterali posteriori, le tre linee dell'adesivo sono state sostituite da un nuovo elemento decorativo, il cerchio, che qui è diviso in due metà, una piena e l'altra con il solo contorno, soluzione che rafforza lo stile grafico di Nuovo My Ami Pop e riprende le forme rotonde e i fari tondi dell'auto.

Uno sguardo agli interni La novità più importante degli interni di My Ami Pop è il selettore di guida sulla console centrale, scelta che migliora l'ergonomia. Accanto ai pulsanti RND, si notano facilmente la presa USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo e la radio, oltre ai comandi di riscaldamento/sbrinamento. L' equipaggiamento di serie comprende diversi accessori funzionali come la clip per lo smartphone, le tasche a rete sulle porte, la rete divisoria centrale, i tappetini e il connect box Dat@mi che permette di collegare lo smartphone ad Ami per accedere a tutti i suoi dati (autonomia disponibile, chilometraggio, avvisi di manutenzione, ecc.) Per l'infotainment, Citroën offre l'interfaccia My Ami Play, che trasforma lo smartphone in un cruscotto con accesso rapido a navigazione, musica, radio o chiamate telefoniche. Tutte queste funzioni possono essere controllate a distanza tramite il pulsante Citroën Switch sul volante.

Risultati commerciali e listino ufficiale La piccola francese è stata lanciata nell'aprile 2020 e a oggi ha conquistato più di 43.000 clienti in 12 Paesi diversi. Di recente è stata introdotta anche in Svizzera, nell'Isola della Riunione, in Martinica e in Guadalupa e molto presto Ami debutterà anche in Danimarca, Slovenia e Bulgaria. Sul mercato italiano dei quadricicli, Ami a fine novembre è stato leader assoluto con 5.968 immatricolazioni pari al 40% di quota di mercato, che sale al 66% nel mercato dei quadricicli 100% elettrici. Per acquistare nuovo My Ami Pop bisogna spendere una cifra pari a 8.890 euro, ma è possibile optare anche per il noleggio a lungo termine. Le prime consegne avverranno nel 1° trimestre del 2024.