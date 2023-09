Nuova Peugeot 208: ora si può ordinare

Allestimenti e motorizzazioni La gamma italiana si sviluppa su 10 diverse versioni, frutto della combinazione di 3 allestimenti (Active, Allure e GT) e 6 motorizzazioni, tra cui ci sono le nuove Hybrid 48V e-DCS6 e la nuova versione 100% Elettrica da 156 CV, che ha un'autonomia WLTP dichiarata di oltre 400 chilometri (cresce fino a 576 chilometri la percorrenza in un contesto prettamente cittadino). Le versioni HYBRID 48V sono declinate in due potenze: da 100 CV o 136 CV, che lavorano con un nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti studiato per ottimizzare il lavoro di sinergia tra il motore termico e quello elettrico. In questo modo, Peugoet assicura una guida in città in modalità elettrica per il 50% del tempo e una riduzione dei consumi e delle emissioni tra il 15% ed il 20%.

Ufficio stampa Peugeot

La nuova gamma nel dettaglio La gamma della nuova 208 si presenta con una dotazione rivista e ampliata di contenuti prodotto e di aiuti alla guida (ADAS), fin dalla versione di accesso. Per questo motivo, entriamo nel dettaglio della proposta che la Casa del Leone ha pensato per ogni allestimento.

Active

Questo allestimento ha una dotazione di serie con proiettori LED, firma anteriore con identica tecnologia a tre artigli, calandra frameless con nuovo Logo, i fari posteriori LED dalla firma inedita, i cerchi in acciaio da 16’’ “Monti”. All’interno si nota lo schermo touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirroscreen e un quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3.5’’ a matrice attiva.

Allure

E' l’allestimento intermedio e offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia. Lo fa grazie ai cerchi in lega da 16’’ “Noma” bitono diamantati e dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e il lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’interno, un quadro strumenti digitale 2D personalizzabile caratterizza l’i-Cockpit®, mentre in abitacolo ci sono rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

GT

Si tratta dell'allestimento top di gamma, che offre molti dettagli distintivi. Tra questi si riconoscono i fari Full LED con firma luminosa inedita, i fari posteriori LED 3D, i cerchi da 17’’ “YANAKA” bitono diamantati, Keyless Access & Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e Wireless smartphone charging, volante compatto in pelle pieno fiore con comandi multimedia integrati e pedaliera sportiva. Infine, c'è anche un quadro strumenti digitale 3D configurabile e l’Ambient LED pack in 8 colorazioni differenti.

Lancio e prezzi Il debutto sul mercato italiano della nuova Peugeot 208 è previsto per il mese di novembre, con un listino che parte da 20.120 euro per la versione Benzina PureTech da 75 CV in allestimento Active. Ci vogliono invece 23.820 euro per la nuova motorizzazione Hybrid 48V e-DCS6 da 100 CV (Active) e 36.430 euro per la nuova motorizzazione elettrica da 156 CV (Active).