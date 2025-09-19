Nuova Mitsubishi Eclipse Cross

La somiglianza era proprio con la cugina Renault Scenic E-Tech, della quale mantiene le dimensioni. La Eclipse Cross è infatti lunga 447 cm, larga 186, alta 157 e ha un passo di 279 cm. Seguendo la filosofia di casa Mitsubishi, in Giappone per differenziarla dalla francese hanno fatto ricorso al concetto di “Smart Armor”, che accentua le linee e le proporzioni per enfatizzare i tratti di forza del design. Ne sono un esempio le scalfite nervature sul cofano o i tagli evidenti del paraurti posteriore. Vista da davanti, la Eclipse Cross mantiene il Dynamic Shield di Mitsubishi, con un motivo a nido d’ape in rilievo sulla griglia anteriore nella quale risiedono il logo del brand nipponico, i sottili gruppi ottici e la firma luminosa a forma di “J”. Il profilo mette in evidenza i cerchi in lega che possono essere da 19" o da 20”, mentre per quanto riguarda la tinta carrozzeria sarà possibile sceglierla nelle seguenti colorazioni: Volcanic Grey, Crystal White, Sapphire Blue, Sunrise Red e Onyx Black.