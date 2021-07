Nuova MINI Cabrio (anche in versione Sidewalk)

La nuova generazione di MINI ha debuttato non più tardi di tre mesi fa e a farle compagnia cʼè subito la carrozzeria Cabrio . Rinnovata molto nello stile, nellʼespressivo e inedito colore bandiera “ Zesty Yellow ”, ma non nel family feeling con la gamma e la storia del brand inglese.

La nuova MINI Cabrio mantiene i quattro posti, ma lancia allestimenti e pacchetti inediti, che consentono una personalizzazione mirata. Il design muta nella parte anteriore: la griglia del radiatore è ora esagonale, i fari a Led sono di serie e la fascia paraurti, che funge anche da portatarga, è verniciata adesso in tinta di carrozzeria. Le frecce laterali sono integrate nei portelloni, mentre nella parte posteriore spiccano i fari col caratteristico motivo dellʼUnion Jack, che ora diventa di serie.

La capote in tessuto si aziona elettricamente, si chiude o si apre completamente in soli 18 secondi e anche durante la guida fino ai 30 km/h di velocità. Per un apporto dosato di aria fresca e luce solare, la parte anteriore del soft top può essere ritirata fino a 40 centimetri. È fornita di serie color nera, ma in alternativa è disponibile il soft top MINI Yours con lo stesso motivo dellʼUnion Jack intrecciato in grigio titanio. Una terza chance è data dalla grafica dinamica a freccia sul soft top della versione MINI Cabrio Sidewalk Edition.

Quattro i motori per la nuova MINI Cabrio, tutti benzina e biturbo a 3 oppure 4 cilindri, per potenze che vanno da 102 CV e arrivano ai 231 CV della John Cooper Works Cabrio. Questʼultima stacca unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,5 secondi, se abbinata al cambio Steptronic a 8 rapporti. Prezzi a partire da 25.850 euro.

Nello speciale motori anche la nuova MINI Cabrio