Nuova Mazda CX-5: allestimenti e prezzi

La nuova CX-5 sarà in listino con quattro allestimenti. Si parte con il Prime-Line (solo trazione anteriore) che di serie offre cerchi da 17”, fari a LED, display digitale da 10,25” e infotainment da 12,9”, climatizzatore bizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e la guida assistita di livello 2. Salendo si passa al Centre-Line (anche con trazione integrale), che aggiunge cerchi da 19”, portellone elettrico, vetri oscurati, sedile di guida regolabile elettricamente e rivestimenti in similpelle. Il terzo allestimento è l'Exclusive-Line, con interni in pelle artificiale bicolore effetto scamosciato, sedili anteriori riscaldabili, ricarica wireless e una serie di inserti dedicati. Top di gamma è la Homura, riconoscibile per i cerchi neri da 19”, i fari a matrice di LED, gli interni in pelle (beige o nera), i sedili ventilati, la telecamera a 360°, l'infotainment da 15,6” e l'impianto audio Bose a 12 altoparlanti.