Ad agosto in Italia 16 luglio 2019 07:15 Nuova Lexus RX, upgrade efficace e sempre ibrida Candidata al ruolo di auto più tecnologica del pianeta

Si rifà il trucco e indossa accessori preziosi la nuova generazione di Lexus RX 2020, il Suv top di gamma del brand premium Toyota e pioniere del marchio (fu lanciato nel 1998). Rinnovato nel design degli esterni, con linee più fluide e aerodinamiche, mette in mostra adesso i nuovi paraurti anteriore e posteriore, la nuova calandra e i fari dal design inedito. In Italia arriverà soltanto in versione ibrida benzina/elettrica.

Nuova Lexus RX Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lexus RX convince però soprattutto per le dotazioni hi-tech interne, fra cui spicca lʼinedito sistema di visione notturna che, grazie alla scansione basata sul calore, è in grado di vedere persone e animali a distanza, riproducendone la figura sullo schermo di bordo. Non è lʼunica novità del grande Suv giapponese, che cambia anche la configurazione dei 7 posti a sedere secondo varie soluzioni di spazio tra seconda e terza fila. La terza fila prevede sedili singoli tra le altre novità degli interni spicca il display touch screen ingrandito e lʼintegrazione con i sistemi operativi Apple Car Play, Android Auto e Baidu Car Life.

In Italia lo vedremo, come sempre per Lexus, soltanto in versione ibrida elettrica. Una motorizzazione che sviluppa 313 CV di potenza, grazie allʼabbinamento tra il motore V6 benzina 3.5 e il propulsore elettrico. Nuova Lexus RX è stata aggiornata anche a livello di assetto, con il dispositivo Active Control Assist per ridurre il sottosterzo, mentre gli ammortizzatori dotati del sistema Friction Control Device migliorano il comfort. Eccezionale il pacchetto elettronico di sicurezza, che include i dispositivi Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Tracing Assist e Road Sign Assist.