Nuova Lancia Ypsilon: un modello “da record”

Lo ha confermato il Responsabile di Lancia, Luca Napolitano, in una conferenza in cui ha annunciato le novità di Ypsilon 2023, in attesa del debutto della nuova generazione che avverrà nel 2024.

Con 41.000 immatricolazioni continua a dominare fra le utilitarie. Il Marchio ha raggiunto una quota di mercato del 3,1%, in crescita di +0,1 punti percentuali rispetto al 2021. Dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, la nostra fashion citycar si conferma la numero uno della sua categoria in Italia, come da 11 anni in qua, e rimane la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato. Ora, intendiamo ribadire la nostra leadership”.

Le novità della Lancia Ypsilon 2023 - Il modello 2023 diventa un po’ più tecnologico: ora è più connesso con il display da 7” touchscreen, completo di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. A tal proposito, altra importante novità, fa proprio il suo debutto il nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che consente di ricaricare il proprio smartphone senza fili. Per la fase di manovra arriva in ausilio del guidatore la telecamera posteriore. Esternamente si possono scegliere nuove vernici, con il Verde Rugiada che spicca più delle altre, e anche nuovi accorgimenti per gli interni: ci sono un rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, delicati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, mentre fa bella mostra di sé il cluster strumenti rinnovato nella grafica. Nei sedili ci si accorge del nuovo rivestimento con Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Lancia Ypsilon 2023: motorizzazioni, allestimenti e prezzi - In gamma c’è la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0 3 cilindri da 70 CV (51,5 kW) della famiglia Firefly a un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Ritorna anche la versione Gpl Ecoshic, che secondo i calcoli di Lancia consente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina di pari potenza, “tenendo in tasca” quasi 700 euro l’anno in più calcolati su una percorrenza media di 15.000 chilometri. Tra gli allestimenti resta disponibile la serie speciale Alberta Ferretti mentre la Silver si rinnova con una caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Con finanziamento di Fca Bank la nuova gamma Ypsilon è offerta a partire da 13.450 euro, ma considerando l’ecobonus statale il prezzo di entrata scende a 11.450 euro. In caso di finanziamento, ecobonus statale e rottamazione la proposta di Lancia è la seguente: 36 rate da 129 euro, con anticipo di 1.802 euro e rata finale residua di 7.602 euro.