Nuova Jaguar XE 2020, stile e tecnologia

Quando si dice la berlina di classe. La Jaguar XE lo è e sa di esserlo, non cambia pelle così facilmente, ma quando arriva il momento di aggiornare le tecnologie, le accoglie tutte. A moʼ di esempio, la nuova Jaguar XE 2020 ha di serie i sedili in pelle su tutte le versioni , come pure il cambio automatico e il nuovo sistema d’infotainment Touch Pro Duo con display da 12,3 pollici.

Fin dal livello base, la rinnovata berlina britannica dimostra di essere unʼauto di eccellenza, perfetta per i compiti di rappresentanza che spesso svolge. Jaguar ha partorito tante soluzioni moderne negli ultimi tempi, implementandole soprattutto sui nuovi modelli: i Suv F-Pace e lʼI-Pace 100% elettrico. Contenuti che adesso arrivano anche sulla berlina XE, il cui aggiornamento parte però dal design degli esterni: i fari anteriori e posteriori sono ora tutti a LED e i cerchi in lega da 18 pollici sono quelli standard.

Sono gli interni però a elevare la vettura britannica. Lussuosi e tecnologici, sono stati riprogettati con la massima attenzione al dettaglio. I sedili in pelle sono regolabili elettricamente, cʼè il sistema di ricarica wireless per i telefonini e lo specchietto retrovisore interno ha tecnologia ClearSight, con telecamera integrata per aumentare il potenziale di visibilità. Di serie, per la sicurezza, sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il mantenimento di corsia Lane Keep Assist.

Possente la gamma motori di Jaguar XE, che conta due benzina da 250 e 300 CV e un diesel da 180 CV. A seconda delle versioni, la trazione è posteriore o integrale. Il cambio è automatico, attivabile dal volante con il selettore SportShift o anche con la levetta del Jaguar Drive Control. Tre i livelli di allestimento: S, SE e HSE, ciascuno disponibile anche nella variante sportiva R-Dynamic, per un listino prezzi che parte da 45.035 euro.

