Nuova Hyundai Ioniq 9

La Ioniq 9, che si può scegliere in dieci diverse tinte di carrozzeria, è in listino con tre allestimenti, tre powertrain con potenze comprese tra i 218 CV e i 428 CV e una batteria da 110 kWh. In listino si presenta a 69.900 euro nell’allestimento Business (entry level con potenza da 218 CV, trazione posteriore e un’autonomia nel ciclo combinato WLTP di 620 km) che nella dotazione di serie ha i cerchi in lega da 19″, i fari anteriori e posteriori Full LED, i vetri posteriori oscurati e portellone ad azionamento elettrico.