Nuova Ford Kuga

Il nuovo design, fuori e dentro In Ford hanno disegnato le nuove linee cercando di regalare una personalità che rappresentasse il giusto compromesso tra eleganza e contemporaneità. In gamma si trova infatti l’elegante Titanium, la sportiva ST-Line e l’avventurosa Active: ognuna trasmette la propria vocazione attraverso caratteristiche ed elementi di design esclusivi. Tra questi c'è ad esempio l'accattivante barra luminosa “Coast to Coast LED” a tutta larghezza che incornicia il nuovo design della griglia anteriore e che mette ancora più in mostra il marchio dell’Ovale Blu. In abitacolo c'è il nuovo sistema di infotainment SYNC 4, dotato di una potenza di calcolo doppia rispetto al sistema precedente. SYNC 4 si integra con gli smartphone, dispone di connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni in cloud e integra la navigazione connessa con avvisi su traffico, meteo e pericoli. Il sistema prevede inoltre la connettività wireless ad Apple CarPlay e Android Auto e nella dotazione di serie figura anche Alexa Built-in, che offre l'accesso all’assistente vocale.

Soluzioni pratiche, tecnologia e sicurezza Continuiamo ancora un po' a parlare degli interni, che presentano soluzioni interessanti. Per esempio i sedili scorrevoli della seconda fila possono aumentare lo spazio posteriore per le gambe fino a oltre 1 metro o creare fino a 140 litri di spazio in più nel bagagliaio. Come optional ci sono poi i sedili comfort approvati da AGR, organizzazione leader nel settore della salute della colonna vertebrale. Altro passo in avanti è stato fatto con la tecnologia applicata all'illuminazione avanzata, grazie ai fari Full LED di serie che includono il controllo automatico degli abbaglianti. Sono, inoltre, disponibili i fari Matrix LED dinamici e predittivi con LED Coast to Coast, che utilizzano i dati di navigazione e una telecamera montata sul parabrezza per evidenziare al meglio pedoni, ciclisti e segnali stradali e modificare il profilo di illuminazione in curve, incroci e rotatorie.

La nuova Kuga è dotata poi dell'Adaptive Cruise Control di nuova generazione che può ora azionare automaticamente i freni in prossimità di curve, incroci e nel traffico, mentre il sistema di telecamere a 360 gradi offre anche la visione aerea. Infine, SYNC 4 aiuta i conducenti nello sfruttare al meglio la capacità di traino della nuova Kuga attraverso il Trailer Connection Checklist, che aiuta effettuare connessioni sicure al rimorchio, mentre la Trailer Tow Navigation consente di inserire le dimensioni totali del veicolo e del traino in modo che SYNC 4 possa selezionare un percorso privo di curve strette, ponti bassi e altri ostacoli.

