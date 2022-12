Nuova BMW X7, il super Suv è unʼesplosione di modernità

Esteticamente BMW X7 si rinnova nel frontale, con una griglia che assume una personalità ancora più forte. Ci sono poi i fari sdoppiati a LED: sopra le luci di posizione, di guida diurna e le frecce, sotto anabbaglianti e abbaglianti, non accecanti e che svolgono anche la funzione di fendinebbia. Nuovi anche i cerchi in lega leggera, standard da 20 pollici ma a richiesta fino a 23 pollici! Il pacchetto M Sport esprime un look totalmente nuovo e aggiunge nuovi particolari di stile. Il pilota può contare sulla navigazione basata su cloud e con la modalità di vista a realtà aumentata sul display.

Allʼinterno spiccano i rivestimenti extra luxury, i modelli europei di BMW X7 hanno di serie i rivestimenti in pelle Merino con trapuntatura tridimensionale. Meraviglioso è poi il tetto panoramico in vetro illuminato da unità LED (Sky Lounge) e il sistema audio premium Bowers & Wilkins, mentre i sedili sono riscaldabili su tutte e tre le file. Vero punto di riferimento quanto a elettronica di sicurezza, BMW X7 si avvale del Reversing Assistant, che consente manovre di retromarcia in automatico (senza mani del guidatore) fino a 200 metri, grazie alla memoria del veicolo che ripercorre allʼindietro la marcia in vanti fatta poco prima.

Nella gamma motori, tutta mild hybrid 48 V, ci sono due 6 cilindri diesel e benzina e un nuovo V8 benzina biturbo da 4,4 litri e 530 CV e 750 Nm, questʼultimo montato sulla BMW X7 M60i xDrive. Anche i due 6 cilindri però non scherzano quanto a dinamicità, il benzina sviluppa 380 CV e 540 Nm di coppia, il turbodiesel 352 CV e 720 Nm. Tutti i motori sono abbinati a un cambio Steptronic Sport a 8 rapporti con palette sul volante e funzione Sprint e la trazione è naturalmente lʼintegrale BMW xDrive. I prezzi della Nuova BMW X7 vanno da 104.300 a 132.400 euro.

