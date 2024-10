Nuova BMW Serie 1: un mix di sportività e tecnologia

Al vertice della gamma di modelli c'è la Bmw M135 xDrive che ha caratteristiche prestazionali notevolmente migliorate rispetto alla versione precedente. La Bmw M135 xDrive è spinta da un motore a quattro cilindri da 300 CV, e accelera da zero a 100 km/h in 4,9 secondi. All'esterno, la griglia del radiatore M con barre orizzontali, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M e i quattro terminali di scarico rendono la Bmw M135 xDrive immediatamente riconoscibile come modello top di gamma. Un pacchetto tecnologico M, con componenti specifici per le sospensioni, per migliorare ulteriormente rigidità e leggerezza, un sistema frenante M Compound e cerchi in lega leggera forgiati da 19 pollici, è disponibile esclusivamente per la Bmw M135 xDrive. Già all'accensione, il brontolio del 4 cilindri con turbocompressore, con sofisticato sistema di doppia iniezione diretta, controllo elettronico delle valvole e variatore di fase, si fa sentire e la Bmw M135 xDrive si muove nervosa non appena sollevato il piede dal pedale del freno. L'accelerazione è bruciante, ma sempre tenuta sotto controllo grazie al sistema di trazione integrale intelligente. I freni sono più che pronti e contengono perfettamente l'esuberanza del motore all'approssimarsi delle prime curve, che vengono letteralmente divorate in assoluta scioltezza e sicurezza dalla Serie 1, assecondata dalle prestazioni dinamiche del telaio adattivo M di serie, abbinato allo sterzo sportivo che si indurisce ulteriormente nella selezione sport della modalità di guida, nella quale la Bmw M135 xDrive si trasforma in un bolide da pista. Le condizioni di traffico intense e gli avvisi di rilevazione elettronica della velocità, ci spingono a non esagerare nello sfruttare le prestazioni dell’auto, che rientra nei ranghi accettando senza strappi un'andatura da passeggio. Nonostante le elevate prestazioni, il consumo di carburante si mantiene però più che accettabile (8,1 - 7,6 l/100 km nel ciclo combinato). La nuova Bmw Serie 1 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, offrendo un mix perfetto di design sportivo, tecnologia all'avanguardia e piacere di guida. Sia all'esterno che all'interno, la Serie 1 si presenta con un look moderno e accattivante, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti con prezzi a partire da 35.750 euro.