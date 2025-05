Per la nuova BMW M2 CS è tempo di "scendere in pista"...o meglio, su strada, anche se poi non teme affatto la velocità tra i cordoli. La casa tedesca ha reso noti i dati ufficiali tecnici che, scoprirete leggendo questo articolo, sono strabilianti, tanto da farla essere la M2 più potente di sempre. Scopriamola nel suo design: le particolarità della CS sono tutte in un pacchetto aerodinamico dedicato. Il frontale ha prese d’aria maggiorate e nuove appendici, mentre nella zona posteriore fanno bella mostra lo spoiler in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polyme) e un diffusore esclusivo per il modello. Visto che abbiamo parlato di materiali, il grande lavoro fatto in BMW si è concentrato particolarmente sulla riduzione del peso. Facciamo qualche esempio: le calotte degli specchietti retrovisori, il tetto e il diffusore posteriore sono in fibra di carbonio, ma anche il baule e lo spoiler posteriore sono in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Tutto questo ha fatto sì che la BMW M2 CS pesasse a vuoto DIN/UE 1700 / 1775 kg.