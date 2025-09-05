Nuova Bmw iX3

Costruita nel nuovo stabilimento a Debrecen, in Ungheria, ha una lunghezza di 4.782 millimetri, una larghezza di 1.895 millimetri e un'altezza di 1.635 millimetri. Si presente con sembianze di Sports Activity Vehicle e con dettagli stilistici che la rendono immediatamente riconoscibile. All'anteriore si notano il doppio rene e i fari gemellati con firma luminosa, girando intorno alla vettura è percepibile la pulizia delle superfici che hanno poche linee a scalfirne le dimensioni e ci si accorge delle superfici vetrate a filo e delle maniglie delle porte a scomparsa. Di profilo i passaruota fanno da contorno a cerchi grandi fino a 22" mentre al posteriore i fari si estendono fino al centro di un portellone ampio.