Nuova Aston Martin DBS 770 Ultimate: è la più potente di tutti i tempi

Così, è probabile pensare che la nuova DBS potrebbe essere l'ultima a montare un V12 non elettrificato e forse anche per questo in Aston Martin ne hanno prodotto un numero limitato (499 esemplari così divisi: 300 Coupé e 199 Volante), tutti già venduti e in consegna entro la prossima tenuta.

La sua anima è inglese - In Aston Martin hanno lavorato duramente per far crescere il più possibile le caratteristiche tecniche rispetto a quelle delle passate generazioni di DBS, ma allo stesso tempo hanno precisato che l'anima e il carattere di questo granturismo restasse inglese, da risulta elegante agli occhi dei passanti, ma anche capace di trasmettere rilassatezza al guidatore sulle strade di tutti i giorni ed emozioni racing in un'esperienza di guida in pista. La 770 Ultimate presenta alcune novità nella sua veste esteriore, come i cerchi in lega da 21” ispirati alla Valkyrie e alla Victor, una nuova grande presa d'aria sul cofano, un nuovo diffusore e tanta fibra di carbonio, tra lo splitter e le calotte degli specchietti. Si notano inoltre gli pneumatici Pirelli P Zero disegnati appositamente per lei. Quando si entra in abitacolo si resta colpiti dai sedili Sport Plus rivestiti in pelle e alcantara, mentre la curiosità si mette alla ricerca della placchetta metallica che identifica il numero di produzione dell'esemplare.