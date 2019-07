I consigli Seat 11 luglio 2019 07:25 Spagna, niente baci al volante: multa di 80 euro Gli errori di una guida leggera in estate

In macchina la distrazione è un attimo, ma spesso facciamo finta di dimenticarcene, con la scusa di fare tragitti brevi, brevissimi. In estate, ad esempio, ci capita di fare casa/spiaggia, albergo/lungomare, lido/parcheggio e colpevolmente sorvoliamo sulle regole base della sicurezza stradale. Seat ci ammonisce, in questo video, sui comportamenti errati che pur sappiamo essere errati.

Le infradito e le ciabatte non sono calzature adatte alla guida e neanche il costume da bagno o, peggio, guidare a torso nudo. Nel primo caso, è noto, ciabatte e infradito non assicurano la miglior sensibilità ai pedali e rallentano i tempi di reazione. Non solo, rischiano anche dʼincastrarsi sul pedale impedendo la frenata. È necessario perciò sostituirle con calzature ergonomiche e aderenti al piede. Altro comportamento errato è il classico gomito fuori dal finestrino: va bene il caldo, ma può essere pericoloso! Anche perché la postura corretta prevede due mani sul volante, non una. E anche guidare a torso nudo è sconsigliabile in estate: si rischiano scottature.

Altro consiglio: accendere lʼaria condizionata è una cosa scontata quanto necessaria, ma meglio farlo un minuto dopo aver aperto tutti i finestrini e lasciarli ancora abbassati qualche secondo prima di rialzarli. Pochi sanno che uno dei maggiori pericoli della guida in estate è la disidratazione del guidatore: bere prima di partire e continuare a farlo durante il viaggio. Insomma, in vacanza tutto sembra più leggero e anche la guida lo è, con rischi però che è facile evitare, ché la distrazione è un attimo…