Skoda promuove la sicurezza in bicicletta

Tempo di Giro dʼItalia e, con la primavera, si ravviva la passione per la bicicletta . Quella di tutti i giorni, quella da corsa su cui montiamo le domeniche con le lunghe giornate di sole, le mountain bike con le quali esploriamo sentieri irti. Ma attenzione, perché andare in bici è oggi pericoloso almeno quanto andare in macchina , e lo sa bene Skoda che alla passione per le due ruote ha dedicato il sito welovecycling.com/it .

Un sito ‒ e il video che vediamo sopra ‒ per promuovere la bicicletta e il suo attento uso su strada. Sì perché non tutti sanno che la lunga storia industriale di Skoda, avviata dai due soci Laurin e Klement nel 1895 , iniziò proprio con la produzione di biciclette. E da allora il legame tra la Casa boema (oggi nel gruppo Volkswagen) e il ciclismo non si è mai attenuato. Abbiamo visto spesso, negli anni passati, le vetture Skoda fare da auto ufficiali nelle grandi corse a tappe. Questʼanno (e il prossimo) toccherà a Toyota fornire agli organizzatori del Giro dʼItalia le auto, ma Skoda è sempre vicina al settore e tuttora produce una gamma di biciclette , che vende anche tramite le sue concessionarie.

Non sorprende allora che Skoda abbia a cuore la sicurezza dei ciclisti ed è per questo che ha lanciato la campagna social “Stay on the Safe Side”. Buone norme da rispettare per la sicurezza degli utenti deboli della strada, perché se sulle automobili la sicurezza ha fatto passi da gigante negli ultimi due decenni, per le bici (e i ciclisti) non è andata allo stesso modo. Nel video appaiono condotte sbagliate ‒ sia di chi va in bici che degli automobilisti ‒ che sarebbe meglio evitare. Lʼintento di Skoda è promuovere i comportamenti virtuosi di ciclisti e automobilisti, per migliorare la convivenza sulle strade di tutti i giorni.