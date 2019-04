Progetto EVA Volvo: limiti di velocità e chiave intelligente

Non è un caso che il progetto con cui Volvo ha deciso di condividere il suo know-how in fatto di sicurezza si chiami EVA. Perché le donne sono risultate le più esposte a danni di una certa gravità in seguito a incidenti stradali. Ma EVA è anche un acronimo: Equal Vehicle for All, che in soldoni significa che tutti i veicoli in circolazione devono essere in grado di garantire la medesima soglia di sicurezza a passeggeri, pedoni e utenti della strada.