La mobilità condivisa coinvolge 5 milioni di Italiani

La cultura della condivisione si sta aprendo ad altri veicoli, come biciclette, scooter, monopattini. Nel 2018 i servizi attivi in Italia sono stati 363, 14 in più del 2017 e con 5,2 milioni di utenti iscritti (spesso però lo stesso soggetto sʼiscrive a più servizi), vale a dire un milione dʼiscrizioni in più del 2017. Gli spostamenti in sharing sono stati 33 milioni nel 2018, il doppio del 2015.