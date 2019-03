Lʼimpegno Ford per la guida senza stanchezza

Si è discusso di carenza del sonno, di quella che per molti è una vera patologia, ma per altri è un disturbo facilmente risolvibile con un corretto stile di vita . Una condotta sbagliata che si ripercuote anche sulla guida. Il “ Social Jet Lag ” è un problema sociale grave, che implica i vari disturbi legati alla freschezza del cervello. Nel caso della guida significa tempi di reazione più lenti e stati di veglia peggiori . L’intento di Ford è di indagare l’importante relazione tra l’eccessiva stanchezza dovuta alla mancanza di sonno e la sicurezza stradale, sotto i diversi punti di vista medico, legale e sociale.

La Tavola Rotonda “Tecnologie Ford. Destinazione sicurezza. Ford Sleep Suit: disturbi del sonno e guida responsabile” punta soprattutto sui giovani, già inclini a comportamenti poco responsabili come chattare e fare selfie. Negli anni i corsi gratuiti “Ford driving skills for life” hanno coinvolto 950.000 giovani nel mondo, in Italia 3.000 ragazzi di 8 città dal 2013. Nel corso dellʼincontro è stata presentata la nuova Ford Sleep Suit, una sorta di “tuta” intelligente composta da sensori e visori che consente, a chi la indossa, di sperimentare gli effetti del dormire poco sulla guida. Sviluppata dai ricercatori del Meyer-Hentschel Institute, in Germania, simula le alterazioni sensoriali conseguenti alla stanchezza da carenza di sonno.