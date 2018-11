Jaguar E-Future Academy sbarca a Roma

Il 14 novembre è stata la volta di “ Tor Vergata ” dove, alla presenza del Rettore Giuseppe Novelli e di vari ordinari esperti del settore come il Prof. Fabio Orecchini (ordinario di sistemi energetici presso l’Università Guglielmo Marconi), l’ingegnere Jaguar Joan Serra Tur ha illustrato il Suv I-Pace a una sala gremita di studenti. L’aspetto è un misto tra una berlina e un Suv, lungo 4,68 metri, motorizzato con due unità elettriche, una sull’avantreno e l’altra sul retrotreno, ognuna da 200 CV , per un totale di 400 CV e 690 Nm di coppia massima. La trazione è integrale e offre due modalità di guida: normal ed eco e, viaggiando senza badare al consumo, si accelera da 0 a 100 in 4,8 secondi, per una velocità massima di 200 km orari.

L’autonomia è assicurata da un pacco batterie da 90 kWh, capaci di una percorrenza dichiarata di 480 km. Jaguar I-Pace è in grado di ricaricarsi, con la normale presa di casa, in circa 12/13 ore, ma bastano 40 minuti per l’80% con una colonnina rapida da 100 kW, e in questo caso per fare 100 km bastano 15 minuti. In modalità eco, si utilizza un solo pedale per guidare, si dà gas e l’auto cammina, lo si toglie e i motori entrano in fase recupero energia e rallentano l’auto, proprio come se si frenasse. Le sospensioni pneumatiche, poi, consentono all’i-Pace, di alzarsi ed abbassarsi, secondo la velocità, per ottimizzare il Cx. Per motore e batterie, la garanzia è di 8 anni e i prezzi partono da 79.800 euro.