Hyundai inventa gli airbag multi-collisione

Il gruppo Hyundai ha sviluppato un sistema di sicurezza attivo che evolve e migliora lʼefficienza degli airbag . Il nuovo dispositivo offre una protezione aggiuntiva in caso di collisioni multiple (più tamponamenti uno dietro lʼaltro), eventualità non prevista dagli attuali airbag ma che si verifica nel 30% circa degli incidenti stradali.

Capita infatti che ad un primo incidente ‒ sbandata e collisione contro alberi, pali, ulteriori veicoli ‒ ne seguano altri nel breve lasso di pochi secondi. Se lʼairbag si è già attivato dopo il primo impatto, non potrà rifarlo negli eventuali, successivi urti, spesso ancor più pericolosi. Per non parlare del problema che il primo incidente possa aver compromesso lʼefficacia dei sistemi di bordo. Per colmare il gap nella protezione dei passeggeri, Hyundai ha sviluppato un dispositivo capace di attivarsi anche in caso di collisioni multiple, ricalibrando l’intensità dell’impatto necessaria all’attivazione dell’airbag e valutando persino la posizione degli occupanti nellʼabitacolo dopo il primo urto.