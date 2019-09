Emissioni CO2, nel 2030 limite a 59 grammi al km

Il punto di partenza è già di per sé complicato, soprattutto per alcuni costruttori di auto sportive e di lusso. Al gennaio 2020 ogni gruppo automobilistico dovrà avere una media di emissioni non superiore ai 95 g/km, salvo un 5% di veicoli più inquinanti che non verrà conteggiato per il primo anno. Ecco perché oggi tutte le Case stanno facendo a gara a lanciare veicoli ibridi elettrici e full electric, per abbassare la media di gamma. Il 2030 non è dietro lʼangolo, però il 37,5% in meno significa che la media di gamma per quella data è di 59 grammi al chilometro di CO2. Le auto oggi in produzione scaricano mediamente il doppio.