2 ottobre 2018 09:25 Bando ai Diesel: cʼè nebbia in Val Padana Limiti non omogenei tra regioni e comuni

Cʼè nebbia in Val Padana, ma più che la pioggerellina di queste ore è la circolazione vietata alle vecchie auto diesel a confondere la vista degli automobilisti (e delle forze dellʼordine che devono far rispettare i divieti). Manca coerenza tra le Regioni e tra i singoli comuni, e intanto il Piemonte rinvia lʼintroduzione del divieto fino al tavolo congiunto delle autorità locali, previsto il prossimo 4 ottobre.

Lotta allʼinquinamento in ordine sparso Dal Web 1 di 8 Dal Web 2 di 8 Dal Web 3 di 8 Dal Web 4 di 8 Dal Web 5 di 8 Dal Web 6 di 8 Dal Web 7 di 8 Dal Web 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A moʼ di esempio si veda la discrepanza tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Nella prima le auto a gasolio fino allo standard Euro 3 non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle ore dalle 7,30 fino alle 19,30. Sabato e domenica circolazione libera per tutti. In Emilia-Romagna invece il divieto va dalle 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali e pure la prima domenica del mese, ma soltanto nei comuni con più di 30.000 abitanti. Non solo, ma in Emilia i diesel Euro 4 rientrano nel divieto, ma sono ammessi in Lombardia. Chi per sua somma sfortuna dovesse lavorare tra le città di Piacenza e Milano ‒ 30 minuti scarsi di macchina ‒ dovrebbe calcolare bene i tempi, per non trovarsi in regola in un posto e fuorilegge in un altro!

La Regione Veneto ha pensato bene di aggiungere qualcosina ai provvedimenti. Il divieto per i veicoli diesel fino a Euro 3 va dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, ma in più il blocco include anche i veicoli a benzina Euro 0 e 1. Anche qui nei comuni con oltre 30 mila abitanti. Però chi ha più di 70 anni, chi ha un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (sarebbe bene tenere lʼIsee a portata di mano…), o deve raggiungere un parcheggio dʼinterscambio per i mezzi pubblici, può circolare anche se la sua auto rispetta standard vecchi.