A Porto Santo Renault punta alla mobilità 100% green

Lʼisola portoghese di Porto Santo, nellʼarcipelago di Madeira, è diventato il laboratorio di uno stile di vita ecosostenibile , in cui i trasporti e la rete di produzione e distribuzione elettrica interagiscono per valorizzare lʼambiente cristallino della piccola isola atlantica, un paradiso per le vacanze. Il gruppo Renault è partner del progetto insieme a EEM , lʼazienda energetica di Madeira.

Si sa che per unʼisola i veicoli elettrici sono una salvezza per lʼecosistema. Già adesso vediamo le vetturette elettriche in molte isole italiane e straniere, ma il passo successivo è di rendere questi luoghi sempre più ecosostenibili. Porto Santo ambisce a diventare la prima località “smart” europea e Renault collabora con le istituzioni portoghesi per sviluppare la transizione energetica dellʼisola, dove vivono poco più di 5.000 abitanti ma vi arrivano ogni anno tanti turisti. Oggi sullʼisola circolano 14 Renault Zoe e 6 Kangoo Z.E., utilizzati come taxi e come navette da alberghi, istituzioni e volontari del progetto.