A Milano parte la sperimentazione dei “Vehicle-to-Grid”

Ogni colonnina di ricarica a doppia via, in una giornata di funzionamento, riesce a tirare fuori circa 10 kWh al giorno, moltiplicate per 100, 200, 500, un milione e ne uscirà fuori un potenziale elettrico, in grado d’illuminare una nazione. Ovviamente, non si tratta, semplicemente, di prelevare energia dalle batterie dell’auto (cosa che si può comunque fare, magari per un’abitazione o uno studio privato). L’auto collegata non viene svuotata del suo prezioso carico, il sistema agisce con tante: microcariche e microscariche, poco invasive per la durata delle batterie e redditizie per l’utente.

Oggi, presso la rete RSE di Milano, questo sistema di accumulo e cessione di energia elettrica, al secolo “Vehicle to grid”, è entrato in fase di sperimentazione effettiva, proprio con delle Nissan Leaf. Si tratta di 18 mesi, che tenteranno di sviscerare le effettive potenzialità del sistema. Attualmente, la sperimentazione è già in atto in Danimarca, Inghilterra e Germania, paesi che hanno già stanziato fondi importanti. Il sistema, una volta a regime, consente di realizzare una sorta di gigantesco organismo, in grado di accumulare energia elettrica, soprattutto quella prodotta da fonti rinnovabili che dovrebbero coprire il fabbisogno nazionale al 34% già nel 2030 e che, per loro natura, sono per così dire “Intermittenti”. Un vantaggio anche per l’utente finale, che programmando l’ora in cui riprenderà l’auto, da ritrovare, ovviamente, rigorosamente carica, potrà mettere a disposizione della rete la propria capacità di stoccaggio, prendendo e cedendo energia, con un vantaggio economico, in termini di costi di bolletta, che vanno dal 30 al 100%