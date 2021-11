Nissan Townstar, furgone o van con motore benzina o elettrico

In passato c’erano i modelli NV400 , NV300 e NV250 . I primi due sono già stati sostituiti da Interstar e Primastar e ora Nissan cala il tris con il modello “ Townstar ”, un veicolo commerciale leggero disponibile, da subito, anche in versione van per il trasporto persone.

In occasione del lancio, il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro ha confermato le intenzioni dell’azienda di “arrivare alla totale elettrificazione della propria gamma entro il 2030”. Intenti meritevoli e realistici, lontani dalle affermazioni un po’ più spinte di altre Case, che hanno dichiarato di voler produrre, da quella data in poi, solo vetture elettriche pure. Già, perché con il termine “elettrificazione” s’intendono anche tipologie ibride, il che lascia ancora un po’ di spazio a sua maestà il termico, anche se Nissan sta realizzando una gigafactory per la produzione di batterie a Sunderland. “Già nel 2023 ‒ prosegue Toro ‒ il 75% dei nostri modelli avrà almeno una variante ibrida o elettrica”.

Nissan Townstar nasce sulla piattaforma CMF, utilizzata anche da Renault e Mercedes. L’azienda prevede di arrivare al 2025 con una condivisione di piattaforme molto più importante, vicina al 50%. Questo commerciale sarà disponibile in versione per trasporto merci e anche versione passeggeri, e in due lunghezze: L1 passo corto (4.486 mm di lunghezza, per una capacità di carico di 3,9 metri cubici), L2 passo lungo (4.910 mm di lunghezza, capacità di carico 4,9 metri cubici). Due sole motorizzazioni disponibili e niente diesel: un 4 cilindri 1.3 benzina 130 CV, con cambio manuale a 6 rapporti, Euro 6d-full, subito in gamma; un elettrico puro, che arriverà entro il prossimo anno, capace di un’autonomia di circa 285 chilometri con la batteria da 44 kWh.

Rispetto alle precedenti versioni di veicoli professionali Nissan, Townstar migliora del 43% l’autonomia, diminuendo al contempo del 70% i tempi di ricarica. Il Townstar elettrico può tranquillamente sfruttare infrastrutture a corrente continua (quelle più potenti) o alternata e, in condizioni ottimali, fa l’80% del pieno di energia in 40 minuti. Sommando motorizzazioni, passi e allestimenti, si arriva a 7 versioni, vale a dire 5 in più della precedente versione.

Scendendo nel dettaglio dell’elettronica, si scopre che c’è di tutto e di più, con infotainment degni di un’auto. La dotazione adotta 23 nuove tecnologie, tra cui il Pro Pilot, sistemi di grip control per terreni difficili, telecamere che offrono una visione a 360 gradi e molto altro. In Italia, già ci sono 45 concessionarie, specificamente formate, per la vendita di questi mezzi, che sono comunque acquistabili presso l’intera rete. Per listino e prezzi, bisognerà attendere ancora un po’, ma la garanzia Nissan copre 5 anni o 160.000 chilometri.