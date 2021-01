Nissan Juke Enigma, arriva l'aiuto di Alexa

Si chiama Enigma , ma in realtà propone la ben nota e calda voce di Alexa , quella di Amazon. Nissan lancia per Juke la nuova versione speciale Enigma , caratterizzata dal design degli esterni e con dotazioni multimediali allʼinterno di primʼordine, fra cui appunto lʼassistente vocale di Amazon.

La nuova Juke Enigma è il primo modello Nissan in Europa a disposizione di Amazon Alexa , che permette comodamente da casa di gestire le varie funzioni dellʼauto parcheggiata o ferma in garage. Si va dalla chiusura / sblocco del portiere all'autonomia residua in base alla quantità di carburante presente nel serbatoio, fino allʼinvio di un indirizzo di destinazione al navigatore di bordo TomTom Traffic . Per ottenere questi servizi occorre abilitare l'abilità "Nissan" nell'app Alexa e collegarla al proprio account NissanConnect Services . La Juke riconosce a questo punto 13 comandi codificati dellʼassistente vocale.