Nissan GT-R50 by Italdesign, la supercar da favola

Lʼestro italiano di Italdesign per la sportiva nipponica per eccellenza: la Nissan GT-R50. Nasce da questʼunione una supercar fantastica, iperbolica, super esclusiva, perché verrà prodotta in soli 50 esemplari. A gennaio la vedremo in forme definitive al Tokyo Auto Salon e poi a marzo al Salone di Ginevra.