Nissan GT-R Nismo 2020 e GT-R 50th Anniversary

Unʼauto sfrontata, da paura, che in Europa ha sempre accolto meno consensi che in Nord America (vista la concorrenza europea…) e per questo Nissan ne ha sempre modellato le forme in sintonia coi gusti degli automobilisti americani. Linee massicce e allungate fin oltre i 4,7 metri, una coupé imponente insomma, ma leggera, soprattutto adesso che fa un largo uso di fibra di carbonio e altri materiali leggeri, che hanno permesso alla GT-R Nismo di pesare circa 20 chili in meno. La fibra di carbonio è utilizzata su gran parte della carrozzeria: paraurti anteriore e posteriore, parafanghi anteriori, cofano, tettuccio, rivestimenti dei sottoporta, bagagliaio e spoiler posteriore.