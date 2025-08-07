Nio Firefly, la cinese arriva in Europa

Il motore da 105 kW (141 CV) è posizionato sull'asse posteriore e assicura, secondo quanto dichiarato da Nio, uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 8,2 secondi e una velocità massima di 150 km/h. Torniamo sulla batteria LFP da 42,1 kWh per raccontarvi che è compatibile con il sistema di battery swap di Nio (non in Europa però) e che il costruttore cinese ha informato che potrà essere ricaricata in corrente continua con una potenza di circa 100 kW. L’autonomia invece è data per 330 km nel ciclo WLTP. Ingegnosi gli interni, che regalano addirittura 92 litri di vani portaoggetti, mentre le informazioni sono raccolte in un display da 6" dietro al volante, con l’infotainment racchiuso in uno schermo touch da 13,2". In base agli allestimenti, nella dotazione è possibile trovare un sistema audio Dolby 7.1 con 14 speaker, sedili massaggianti e ventilati, illuminazione interna da 256 colori e profumatori integrati.