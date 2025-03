Nasce un nuovo attore nel settore automotive in Italia

Molte oggi le sfide per chi opera nel settore dell’auto in Italia: nuovi attori, evoluzione di modelli distributivi, la complessità della transizione energetica, il crescente dibattito sul cambiamento climatico, la competizione tecnologica. Tutto questo sta ridefinendo il paradigma della mobilità e con esso il rapporto fra domanda e offerta ma, come ogni fase di cambiamento, presenta anche nuove e importanti opportunità per chi, come Autotorino, vuole continuare a vivere questo settore da protagonista. Oggi Autotorino individua nell’attività di importazione una possibilità di concreta e naturale espansione delle proprie attività nel settore automotive. Nasce come logica conseguenza ATFLOW, una newco indipendente, al 100% di proprietà di Autotorino e integralmente dedicata all’attività di importazione e distribuzione di nuovi brand. La presidenza di ATFLOW è affidata a Mattia Vanini.