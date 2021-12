MV Agusta, stessa stoffa sportiva in pista come su strada

Il fil rouge che unisce le MV Agusta stradali a quelle sportive, da gara, è in acciaio super resistente. Dʼaltronde la competizione è nel DNA della Casa varesina e la recente notizia che il suo Reparto Corse raddoppia sua avventura mondiale in Supersport lo conferma. Saranno infatti due le MV Agusta F3 800 con motore 3 cilindri a correre nel 2022, in una stagione sportiva storica per il fatto che la Supersport apre alle bicilindriche. Allʼopera sulla F3 vedremo i giovani piloti Miki Tuuli e Bahattin Sofuoglu .

Su strada invece avremo la meraviglia di due superbike dʼeccellenza assoluta: la Brutale 1000 RS e la Brutale 1000 RR. Due portenti, due straordinarie e bellissime frecce che escono dalle linee di assemblaggio di Schiranna: la RS è una delle naked più potenti del mondo, la RR è la Racing Replica perfetta, cʼè persino un allestimento dedicato al Nurburgring, per sentirsi come un pilota vero. Entrambe condividono il motore 4 cilindri Euro 5 da 208 CV, con Launch Control per aumentare le prestazioni in partenza e il cambio elettronico EAS 3.0 di terza generazione per ottenere cambiate più precise e innesti più dolci. Velocità massima, raggiungibile in pista: 300 km orari.

Condivisi sono anche il telaio e lo scarico a quattro uscite, mentre il comparto sospensioni varia. Sulla RR è composto da forcellone e ammortizzatore di sterzo elettronico Öhlins, sulla RS sono a regolazione meccanica, Marzocchi la forcella e Sachs il monoammortizzatore. Garanzia di velocità e al tempo stesso comfort e sicurezza su strada. Al comfort di guida contribuiscono anche la nuova sella in un unico pezzo con imbottitura specifica e i semimanubri. Le nuove MV Agusta Brutale 1000 RS 2022 e Brutale 1000 RR costano, rispettivamente, 25.800 e 32.300 euro.

Accanto allʼoffensiva sportiva e di prodotto, MV Agusta ha annunciato in questi giorni di festività anche una nuova iniziativa finanziaria. Con la formula “MV Just Ride”, realizzata insieme ad AGOS, si potrà salire subito in sella a una moto del brand, con un semplice anticipo o la permuta dell’usato. Il finanziamento prevede un piano flessibile su 3 anni e con rate mensili leggere, al termine dei 36 mesi si potrà liberamente valutare se tenere la moto, saldandola con una maxi rata finale anch’essa finanziabile; restituirla al concessionario ad un prezzo concordato garantito; cambiarla con unʼaltra MV Agusta.