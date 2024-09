Motori Capitale: il salone dei veicoli d'epoca a Roma

Passione Rossa, il più importante club Ferrari in Italia, porterà in Fiera 6 storici modelli di Ferrari, che saranno a disposizione della curiosità dei visitatori. Tra gli esemplari, che coprono l’arco temporale che va dagli Anni ’80 ai giorni nostri, anche l’iconica Ferrari di Magnum P.I. Domenica 22 settembre l’area Passione Rossa di Motori Capitale sarà l’approdo di un raduno di decine di Ferrari provenienti da tutta Italia ed entrambi i giorni di manifestazione sarà il fulcro di momenti di grande spettacolo con il coinvolgimento del pubblico. Largo spazio sarà dedicato a incontri e raduni: auto storiche inglesi, Mazda Mx5 (per celebrare i 35 anni dal primo modello), Volkswagen (che dedicherà un omaggio ai 50 anni della Golf), auto protagoniste del Grande Schermo, macchine anteguerra e, per le due ruote, moto d’epoca a 3 cilindri. Convegni e dibattiti, ai quali prenderanno parte le principali Istituzioni di settore, approfondiranno le questioni più attuali legate al motorismo, a cominciare dalla recente proposta di legge sul turismo motoristico. Non è tutto: aree a tema, corsi pratici, come quello per lattonieri (con montaggio smontaggio e riparazione cerchi e detailing auto d’epoca), dimostrazioni dal vivo di design. Tra le varie competizioni, una originale sfida di eleganza di coppia, con auto abbinate a cani, mentre tra le mostre, è da segnalare Triple Fever. Organizzata da Motodays, evento romano di riferimento per il mondo motociclistico del centro sud, sarà un’esposizione tematica dedicata alle moto a 3 cilindri, protagoniste indiscusse della scena motociclistica degli Anni ’70.