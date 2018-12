Yamaha Ténéré 700, il 2019 è il suo anno

La mitica enduro-adventure giapponese adesso ritorna sul mercato, non prima di fare la sua comparsata (vincente?) alla Dakar 2019 , che si terrà a gennaio tutta in territorio peruviano. Certo non è più la Parigi-Dakar di una volta, quella che negli anni 80 fagocitava lʼinteresse del popolo dei motori nellʼinverno orfano della Formula 1 e del Mondiale Motociclismo. Ritorna la Yamaha Ténéré 700 con un motore inedito, il bicilindrico frontemarcia da 689 cc a iniezione elettronica . E ritorna quel nome Ténéré che sa di sabbia, perché identifica quel tratto del deserto tra Niger e Ciad che è considerato il più duro e inospitale di tutto il Sahara.

Il telaio della Yamaha Ténéré 700 è tutto nuovo, snello e agile, leggero e a doppia culla in acciaio, così da rendere la moto fruibile nei contesti più disparati e non soltanto nellʼoffroad estremo. Spiccano lʼinterasse corto di appena 1.590 mm e i cerchi a raggi che sono da 21 pollici allʼanteriore e da 18 al posteriore, mentre lʼABS è disinseribile allʼoccorrenza, evenienza plausibile nella guida in fuoristrada. Tempi dʼarrivo sul mercato a inizio 2019, ma i prezzi non ancora sono stati definiti.