Vespa GTS 300, la granturismo sport si rinnova

Una gamma foltissima quella di Vespa GTS, che annovera modelli 125, 200 e 250, e che da qualche anno conta sui raffinati motori a iniezione i-get . Per il 2019 l’intera gamma Vespa GTS si migliora, introducendo una serie di aggiornamenti che ne accrescono le prestazioni e il comfort, pur mantenendo lo stile tradizionale dello scooter, con la scocca rigorosamente in acciaio. Le novità consistono nel faro anteriore e posteriore full LED , nella copertura inedita del manubrio e nellʼoriginale motivo a nido dʼape sugli specchietti retrovisori e le griglie ai lati dello scudo. Vespa GTS 300 si distingue poi per la copertura del carter motore e un nuovo disegno della cover del silenziatore di scarico.

La sigla GTS indica la vocazione turistica di Vespa (sta per Granturismo Sport) e la versione 300 è certo la più adatta a questo tipo di fruizione. Il comfort è quindi curato nei minimi particolari, con una sella nuova (per materiali e imbottitura) in grado di garantire la miglior seduta sia al pilota che al passeggero. Il vano sottosella accoglie due caschi demi-jet Vespa Visor 3.0 e resta ancora spazio, ma ad aumentare la capienza dello scooter contribuisce il cassetto nel restroscudo, all’interno del quale è alloggiata una porta USB utile per ricaricare lo smartphone.