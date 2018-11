14 novembre 2018 09:15 Triumph, gamma 2019 Street Scrambler, Street Twin e Scrambler 1200 Due serie speciali per la Bonneville T120

Triumph ha portato a Eicma tante special su base Bonneville e il restyling delle sue amate Scrambler, ma per il 2019 annuncia anche la nuova generazione di sistemi di connettività per moto ‒ Triumph TFT Connectivity System ‒ pensati per offrire una migliore esperienza di guida. Dispositivo che può essere montato anche sui modelli esistenti, tramite la rete di concessionarie ufficiali della Casa inglese.

Inglesi a Milano Ufficio stampa 1 di 33 Ufficio stampa 2 di 33 Ufficio stampa 3 di 33 Ufficio stampa 4 di 33 Ufficio stampa 5 di 33 Ufficio stampa 6 di 33 Ufficio stampa 7 di 33 Ufficio stampa 8 di 33 Ufficio stampa 9 di 33 Ufficio stampa 10 di 33 Ufficio stampa 11 di 33 Ufficio stampa 12 di 33 Ufficio stampa 13 di 33 Ufficio stampa 14 di 33 Ufficio stampa 15 di 33 Ufficio stampa 16 di 33 Ufficio stampa 17 di 33 Ufficio stampa 18 di 33 Ufficio stampa 19 di 33 Ufficio stampa 20 di 33 Ufficio stampa 21 di 33 Ufficio stampa 22 di 33 Ufficio stampa 23 di 33 Ufficio stampa 24 di 33 Ufficio stampa 25 di 33 Ufficio stampa 26 di 33 Ufficio stampa 27 di 33 Ufficio stampa 28 di 33 Ufficio stampa 29 di 33 Ufficio stampa 30 di 33 Ufficio stampa 31 di 33 Ufficio stampa 32 di 33 Ufficio stampa 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Innanzitutto, però, a uscirne rafforzato è il discorso prestazionale. Le nuove Triumph Street Scrambler e Street Twin 2019 montano il bicilindrico con 10 CV di potenza in più, portandola ora a 65 CV complessivi, per 80 Nm di coppia massima. Tra le nuove dotazioni spicca la pinza freno anteriore Brembo a quattro pistoncini. La Street Scrambler 2019 si presenta con una forcella modificata che aiuta lʼergonomia e rende la guida più confortevole. Il manubrio ampio si accompagna alle pedane inclinate in avanti e al cerchio anteriore da 19 pollici. La nuova Street Twin 2019 è ora la più moderna delle moto della gamma Bonneville. Non ha solo più potenza e dotazioni superiori, ma è anche più affidabile e prevede intervalli di manutenzione, ogni 16.000 chilometri.