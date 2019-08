Triumph Daytona Moto2 765 Limited Edition

Triumph Daytona Moto2TM 765 è la moto più vicina, per sensazioni e prestazioni, a quella che corre in pista nel Mondiale Supersport. Sarà prodotta in serie limitata e numerata: 765 esemplari per il Nord America e altri 765 per Europa, Asia e resto del mondo. Il set-up deriva direttamente da quello sviluppato per la pista, con una ciclistica al top di tipo sportivo e lʼhandling agile e preciso proprio di chi cesella le curva in pista. Le specifiche tecniche sono conseguenti, dai freni Brembo Stylema alle sospensioni Ohlins Racing, fino agli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP.