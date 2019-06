Suzuki “regala” agli Young Riders la patente A1

Si chiama “ Suzuki Young Riders ” ed è la campagna per promuovere lʼuso della moto tra i sedicenni. Fino al 30 settembre, i giovanissimi che volessero ottenere la patente A1, pagando i circa 400 euro del costo, troveranno in Suzuki il partner ideale. Acquistando una GSX-R125 o una GSX-S125 beneficerà, infatti, di uno sconto di 400 Euro sul prezzo delle due moto .

Un regalo ideale, è chiaro, ma utile per avvicinarsi al mondo sportivo delle Suzuki GSX. In realtà le moto sono due: la grintosa GSX-R125 con la sua carenatura dʼimpronta racing e lʼagile naked GSX-S125 dal look più metropolitano. Entrambe di cilindrata 125 e perciò guidabili anche dagli adulti automobilisti che hanno la patente B. La R125 esprime tutta la verve di una gamma che con la cilindrata 1000 corre nei mondiali Superbike e MotoGP. Vanta un ottimo angolo di sterzo , un brillante motore DOHC a 4 valvole con grande coppia a tutti i regimi e ha la sella più bassa della categoria , per consentire di appoggiare sempre bene i piedi a terra e, così, di imparare meglio a controllare la moto.

Al pari della versione carenata, la GSX-S125 ha il miglior rapporto peso/potenza della categoria e svetta in accelerazione, anche per la sua leggerezza. Ha una linea filante, snella, atletica, abbellita dal cupolino e dalle luci a LED. Anche in questo caso la sella è la più bassa tra le naked 125, e grazie alle pedane ben centrate e al manubrio largo si lascia guidare con un notevole comfort. Docile in mezzo al traffico cittadino, è però sempre pronta ad affrontare i percorsi extraurbani e le gite fuori porta che ‒ sedicenni neopatentati e no ‒ vorranno regalarsi per lʼestate imminente.