10 dicembre 2018 Suzuki GSX-S750, depotenziata ma sempre sportiva

Ammiccare al mercato senza rinunciare al piacere di guida. E oggi in Italia il mercato delle moto dice che bisogna fare un passo alla volta per guidare modelli sempre più potenti. Così Suzuki estrae dal cilindro della favolosa gamma GSX la versione depotenziata a 35 kW della GSX-S750, che sʼispira alla più grande S1000 già dal design e non trascura certo la sportività.

La nuova GSX-S750, vista in anteprima alla scorsa edizione di Eicma, monta adesso anche il motore da 35 kW per la guida ai titolari di patente A2. Una riduzione di potenza ‒ si tratta di 48 CV anziché i 115 della versione ordinaria ‒ che guarda al pubblico più giovane, ma non privo di voglia di divertirsi. La splendida naked Suzuki garantisce comunque buone prestazioni, mantenendo lʼappeal del design GSX, citando spesso la più grande GSX-S1000, dalla sella sottile alla posizione di guida comoda ma da vivere con aggressività. Sempre dalla “sorellona” mille eredita la ricca strumentazione digitale.

Suzuki non fa mancare alla moto il meglio della dotazione di sicurezza e le monta di serie il Traction Control elettronico, regolabile su tre livelli. Elettronica di cui la giovane naked fa ampio uso, basti ricordare il sistema Low RPM Assist, che evita lo spegnimento improvviso del motore alzando il minimo in automatico, non appena si rilascia la frizione. Una funzione molto utile nel traffico cittadino fatto di semafori e stop-and-go continui. La nuova Suzuki GSX-S750 depotenziata costa 8.990 euro.