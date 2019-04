Suzuki Katana, la meccanica segue lo stile

Tra tante automobili presenti alla Milano Design Week , reali e prototipi, cʼè anche una moto: la bellissima Suzuki Katana . Legata al mondo del design per quelle linee (e il nome stesso) che sʼidentificano con la celebre lama dei samurai. La moto è protagonista in città già da un mese, ospite al Superstudio 13 per la mostra “ Smart City: People, Technology & Materials ”, ma fino al 14 aprile è esposta anche nel Materials Village di via Tortona 27.

Nelle concessionarie italiane Suzuki Katana arriva proprio in questi giorni. Sviluppata sulla base della superbike GSX-R1000 K5, ha il telaio in alluminio a doppio trave e un motore 4 cilindri che sviluppa la notevole potenza di 150 CV. È equipaggiata con una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm di diametro e lʼimpianto frenante è Brembo, con pinze anteriori ad attacco radiale coadiuvate dallʼABS Bosch. La dotazione include il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, il primo serve per avviamenti e partenze in relax, il secondo per regolare la marcia al minimo.