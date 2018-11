Katana, Ryuyo e le altre meraviglie Suzuki

Tre modelli uno accanto allʼaltro, a misurare lʼevoluzione di un unico concetto: quello che sta dietro a Suzuki Katana . La nuova sportiva giapponese è protagonista al padiglione 22 della Fiera milanese: la prima Katana è il modello 1100 del 1981 , da cui tutto ebbe origine, poi cʼè la Katana 750 del 1984 con faro a scomparsa e infine il modello lanciato in questi giorni in unʼaggressiva colorazione nera.

Il design è il primo motivo di fascino della moto. La linea è affilata, proprio come quello della spada ‒ Katana, appunto ‒ da cui prende il nome, con il cupolino dʼispirazione racing e la modernità del faro anteriore a LED, tecnologia impiegata anche per la luce posteriore e le frecce. La versione nera che vediamo a Eicma ha poi il parafango anteriore in carbonio, le pinze freno rosse e uno speciale rivestimento bicolore della sella, ma la linea accessori della nuova Suzuki Katana è ricchissima di particolari che possono personalizzare la moto. Per lʼuso turistico, ad esempio, ci sono le manopole riscaldabili e il confortevole parabrezza fumé.