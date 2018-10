Ryuyo e Katana, le Suzuki GSX allʼennesima potenza

Esuberante, adrenalinica, speciale, la Suzuki Ryuyo è una versione limitatissima che deriva dalla superbike GSX-R1000R. Deve il suo nome allo storico circuito Suzuki di Ryuyo, una pista lunga 6,5 km e con un rettilineo interminabile di 2,3 chilometri, dove poter accelerare fino allo stremo e raggiungere così velocità pazzesche. Pesante appena 168 kg, la Ryuyo è in grado di sfoderare 212 CV di potenza. Ma quel che spicca nel progetto della moto è il fatto che Suzuki si sia rivolta alle migliori aziende di componenti per assemblarla: Yoshimura per l’elettronica e lo scarico, Öhlins per la ciclistica e Brembo per impianto frenante e frizione. E ancora Dunlop per le gomme, Motul per i lubrificanti, Extreme Components per i materiali in carbonio.