Suzuki lancia le nuove GSX-R1000 e R1000R

Arrivano nelle concessionarie italiane le nuove Suzuki GSX-R1000 e R1000R nella colorazione blu MotoGP . È la livrea da gara, quella che vediamo sulle GSX-RR ufficiali del Team Ecstar , con il blu e il giallo in armonia e tanti dettagli di grande suggestione sportiva. Una gamma la GSX che sta diventando un vero atout per Suzuki nel mondo.

Il look racing è ben evidente: la parte bassa della carenatura lascia brillare il blu, mentre le aree a ridosso degli sfoghi per l’aria calda si tingono di nero, come i pannelli laterali del cupolino. Il serbatoio riprende il grigio titanio del silenziatore. Lʼesuberanza della superbike Suzuki è tutta nel 4 cilindri Euro 4 che fornisce una potenza di 202 CV! Non solo, ma la coppia di 118 Nm è quella espressa da una vera belva da circuito, soltanto che è omologata per la strada, e qui si accompagna anche a un sistema di Traction Control regolabile su 10 livelli. La distribuzione del motore segue la fasatura variabile delle valvole, un sistema ereditato dalla GSX-RR ufficiale che modifica l’alzata e la fasatura delle valvole in funzione del regime del motore.