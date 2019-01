Potenza e fluidità per BMW R 1250 GS Adventure

Lo spirito è quello di sempre: avventura in grande stile ed equipaggiamenti maxi per affrontare il deserto del Teneré come la salita verso Capo Nord. Ma a cambiare è la motorizzazione della nuova BMW R 1250 GS Adventure, che incrementa la cilindrata da 1.170 a 1.254 cc e arriva a sviluppare fino a 136 CV di potenza.