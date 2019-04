Piaggio Urban Days, aprile coi fiocchi

Non si addice a Piaggio il motto “aprile dolce dormire”. Con una collaudata promozione primaverile ‒ gli Urban Days Piaggio ‒ il primo costruttore di scooter dʼEuropa rilancia i vantaggi sulla sua gamma a ruote alte: Liberty, Medley e Beverly . Non solo, ma con lʼinaugurazione lʼaltro giorno a Istanbul del nuovo Motoplex , ha raggiunto il traguardo dei 500 maxi-store aperti nel mondo.

Il modello più popolare di Piaggio resta Liberty , proposto nelle versioni 50, 125 e 150 cc. Nel mese di aprile è possibile acquistarlo con una soluzione inedita: le mini rate mensili da 29 Euro . Scooter a ruote alte leggero e confortevole è invece Medley , disponibile nelle nuove motorizzazioni 125 e 150 i-get . Per lʼintero mese di aprile, tutti i modelli della gamma Medley sono offerti con il kit bauletto e parabrezza in regalo. Inoltre è acquistabile con un finanziamento a interessi zero.

Discorso analogo per Beverly, lo scooter ammiraglia del brand, proposto nelle cilindrate 300 e 350 e anche nella versione speciale 350 by Police. Il vantaggio per il cliente è pari a 700 Euro per le versioni 300 e a 860 Euro per le 350 cc. Tra i benefici, la possibilità di sottoscrivere l’assicurazione, compresa nel prezzo, oppure la rottamazione o supervalutazione dell’usato.