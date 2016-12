4 agosto 2016 07:40 Piaggio Beverly, quante sorprese! ABS e ASR di serie su tutti i modelli

Con il nuovo Beverly, Piaggio si conferma il produttore di scooter più dinamico del mercato. Già questʼanno ha lanciato lʼinedito Medley, ha rinnovato la gamma Liberty fornendo anche i nuovi motori i-Get, e adesso propone la rinnovata e più ricca gamma di Beverly, il ruote alte che si pone al vertice dellʼofferta Piaggio. Oggi Beverly ha solo motorizzazioni Euro 4.

Nato 15 anni fa, Beverly è sempre stato pioniere delle grandi innovazioni tecniche che il gruppo Piaggio ha via via impiegato sui suoi scooter e su Vespa. I motori di media cilindrata ‒ monocilindrici di 300 e 350 cc ‒ e la ciclistica di stampo motociclistico hanno richiamato il pubblico più esigente in fatto di scooter. E così, tra le novità del nuovo modello, ci sono lʼABS e il controllo della trazione ASR che diventano di serie su tutti i modelli. ASR che è escludibile con un pulsante apposito sul manubrio. Esordisce poi una nuova versione Beverly by Police, caratterizzata dalla tinta Nero Carbonio e dai particolari in nero (dal carter al portapacchi, dai cerchi al tunnel centrale), oltre che dalla sella nera con doppia cucitura azzurra.

Per rispettare lo standard Euro 4, è stato montato un nuovo catalizzatore e un nuovo silenziatore, mentre la mappatura della centralina elettronica è stata aggiornata. La vivacità di Beverly rimane inalterata, i due monocilindrici sviluppano ottime potenze: 21 CV il 300 cc e 30 CV il 350 della versione Sport Touring. Tra le chicche dello scooter, il telecomando a distanza per l’apertura della sella di serie, la funzione “bike finder” e la porta Usb al posto della presa 12V. Tra gli accessori irrinunciabili, il bauletto da 37 litri in tinta e con lo schiena lino comfort in tinta con la sella, che può ospitare un casco modulare o due caschi jet.