19 maggio 2016 08:45 Piaggio Medley, la cifra è nello stile Ruote alte inedito e con motori Euro 4

Il segmento degli scooter sta vivendo una stagione esaltante e Piaggio non si è lasciata cogliere impreparata. Va bene lʼanniversario della Vespa (70 anni), indiscutibile come sempre il successo di Liberty, ma ora cʼè spazio per un nuovo modello: Medley. Uno scooter a ruote alte dallo stile elegante e con un ricchissimo equipaggiamento tecnico, con motori iGet 125 e 150 di nuova generazione e ABS di serie.

Col suo look metropolitano e un “volto” scudo/gruppi ottici molto dinamico e attraente, Piaggio Medley si colloca tra il Liberty e il top di gamma Beverly. Uno scooter inedito per catturare clienti nuovi, e lʼambizione è coltivata con contenuti comfort di sicuro interesse. La sella ampia e comoda per due passeggeri nasconde un grande vano sottosella da 36 litri (ci stanno un casco integrale e un full jet), che si apre con un pulsante elettrico posto sul manubrio oppure, meccanicamente, col comando posto nel bel cassetto del controscudo. La praticità di Medley è data anche dai bauletti accessori, tra cui uno inedito da 37 litri in tinta di carrozzeria.